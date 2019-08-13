0553 313 94 23

Doğa turizminin cazibe merkezi Taşyaran Vadisi’nde bayram sakinliği

Uşak’ın doğa harikası zenginliklerinden biri olan Taşyaran Vadisi’nde diğer zamanların aksine Kurban Bayramı’nda sakinlik hakimdi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:14
Doğa turizminin cazibe merkezi Taşyaran Vadisi’nde bayram sakinliği

Uşak’ın doğa harikası zenginliklerinden biri olan Taşyaran Vadisi’nde diğer zamanların aksine Kurban Bayramı’nda sakinlik hakimdi.


Uşak il sınırları içerisinde bulunan, eşsiz manzarası ile yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği saklı cennet Taşyaran Vadisi’nin Kurban Bayramı’nda diğer zamanların aksine boş kaldığı gözlemlendi.


Uşak Valiliği’nin girişimleriyle doğa turizmine kazandırılan Taşyaran Vadisi İmren deresinin, nadir görülen sert kayaçlarının bin yıl aşınmasıyla oluşan doğa harikası, büyük bir fay kırığı sonrasında suyun ve rüzgarın kayalarda oluşturduğu doğal güzelliklerden oluşuyor. Vadinin 57 hektarlık alanında 3 milyonluk yatırım yapılarak, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yeniden şekillendirildi. Bu iyileştirmeden sonra vadi, Uşak turizmine büyük katkı sağladı.


Yılın her mevsiminde, günün her saatinde ayrı güzellikler sunan vadinin her bakış noktasının ayrı bir fotoğraf karesi görünümünde olmasının yanı sıra, 178 basamaklı merdivenden inince görülen eşsiz güzellikler görenleri adeta büyülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:14
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı
    1. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    2. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    3. Bindiği otomobilde can verdi
    4. Otomobil ile hafif ticari araç..
    5. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    6. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    7. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    8. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    9. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    10. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    11. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    12. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    13. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    14. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    15. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    16. Hızlıca kilo almak isteyenlerin..
    17. BESYO özel yetenek sınavı başvuruları..
    18. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    19. Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga:..
    20. Gizli değilmiş! İşte İmamoğlu ve..
    21. "Amacımız hacılarımızın ibadetlerini..
    22. Ağrı'da kavga eden aileler terör..
    23. ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret..
    24. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    25. Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve..
    26. Yeni dünya rekoru için yine Salda..
    27. Gastronomi şenliğinin ilki gerçekleşti
    28. Manisa'da alzaymır hastası kadından..
    29. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    30. 8 milyon yıllık deve kuşu yumurtası..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'