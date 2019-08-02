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Doğa Sporları Festivali kapsamında kanyonlara giriş yapıldı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen “3.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Doğa Sporları Festivali kapsamında kanyonlara giriş yapıldı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen “3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali” kapsamında sporcular, Valla Kanyonu ile Horma Kanyonuna giriş yaptı.


İlk olarak sporcular, Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu’nun yanı sıra Horma Kanyonu’na giriş yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında uzman ekipler tarafından sporculara kanyonlar hakkında bilgi verildi. Ardından kanyona giriş yapılacak yerlerle ilgili ekipler, kontrollerini yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte iki gruba ayrılan sporcular, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu ile 3,5 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu’na giriş yaptı.


3. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali adı altında yapılan kanyon geçişine sporcular büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 500 kanyon ve dağ sporcusu, kanyon geçişi için ilçeye gelmişti.


Valla ve Horma Kanyonu geçişi öncesinde buralarla ilgili eğitimlerin tamamlandığını söyleyen Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “Festivalin ilk gününde ilçeye gelen yaklaşık 500 sporcuya kanyonlar hakkında eğitimler verildi. Festivalin ikinci gününde ise sporcular, öncelikle Valla Kanyonu’na giriş yaptı. Ardından diğer ekipte Horma Kanyonu’na girdi. Kanyon geçişlerinden sonra Ilgarini Mağarası gezisini yapacak arkadaşları ve ardından Ilıca Şelalesi yürüyüşü yapacak ekibi uğurladık” dedi.


Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan da, etkinliğe katılan sporculara başarı diledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:15
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