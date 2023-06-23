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Kültür - Sanat Doğa harikası Gomeda Vadisi'ne sprey boyayla yazı yazdılar
Kültür - Sanat

Doğa harikası Gomeda Vadisi'ne sprey boyayla yazı yazdılar

Yeniakit Publisher
2023-06-23 03:48:00 -
Doğa harikası Gomeda Vadisi'ne sprey boyayla yazı yazdılar

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde BM Dünya Turizm Örgütü tarafından 'dünyanın en iyi turizm köyü' seçilen doğası ve oyma tarihi yapılarıyla bilinen Gomeda Vadisi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü sınırları içerinde yer alan Gomeda Vadisi, yurt içinden ve yurt dışından doğaseverleri ağırlıyor.

Diğer adı 'Şeytan Deresi' olan vadide bulunan bir mağara, eskiden yağmur sularını toplama haznesi olarak kullanılırken, günümüzde ise bu mağaradaki su, Gomeda Vadisi'nin içinde bulunan kavak ağaçlarını sulama amacıyla kullanılıyor.

Eskiden 'Güvercinlik' olarak da kullanılan vadide yaz aylarında yine güvercinlere rastlanıyor. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kaya oyma kiliseler, barınaklar ve güvercinlikler katılımcılara farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Gomeda’da 8 kilometre yürüyen Adanalı doğa tutkunları, Mustafapaşa (Sinasos) köyünde mola verdi. Burada, vadideki oyma tarihi yapılara sprey boyayla aşk mesajlarından onlarca kadın ve erkek isimlerinin yazıldığı görüldü.

Tarihi mekanı görenler bu duruma tepki gösterdi. Bölgede hafta sonu gezi yapan Adanalı doğa tutkunları, "Ülke turizminin önemli merkezi olan Kapadokya'da bu tür bir saygısızlık yapılması kötü örnek oluyor. Yazıların bir an önce temizlenmesi gerek" ifadelerini kullandı.
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Gomeda Vadisi'nde yürüyen Dilek Yıldız Abakhan, “Güzel yurdumuz doğa ve tarih açısında o kadar zengin ki nereye gitseniz mutlaka sizi şaşırtacak bir tarihi doku ya da doğal güzellik ile karşılaşıyorsunuz. Biz de bu hafta sonu eşsiz güzelliklere sahip Kapadokya’nın gizemli vadisinde de binlerce yıllık tarihi dokunun yanı sıra doğa harikası coğrafyada yürümenin keyfini yaşadık ancak gördüğümüz yazılar hiç hoş değildi. Bu tarihi yerlere yazılar yazılmaması daha iyi korunması lazım” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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