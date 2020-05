Doğa Derneği, evdekileri "kuşların uzun göç yolculuğunu izlemeye" davet ediyor

Her yıl on binlerce kuşun üreme ve kışlama alanları arasında çıktığı uzun göç yolculuğu açısından Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla önemli bir rota olurken, kuşların bu zorlu yolculukta karşılaştıkları tehditlere duyarlı olunması amacıyla kutlanan "Dünya Göçmen Kuşlar Günü", bu yıl Global Big Day ile aynı güne denk geldi - Doğa Derneği de yarın kutlanacak olan iki gün için kononavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan bu dönemde herkesi balkonlarından, camlarından, teraslardan ve bahçelerden gökyüzüne, ağaçların arasında bakarak kuş göçüne tanıklık etmeye, gözlemlenen kuş türlerini eBird'e kaydederek doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamaya çağırıyor - Göçmen kuşlarla ilgili yazıları, resimleri, fotoğrafları, şarkıları ve kuşlara dair yapılan ne varsa #DünyaGöçmenKuşlarGünü etiketiyle sosyal medyada paylaşarak da kuş türlerinin tanınmasına katkı sağlanabilecek - Doğa Derneği Göç Yolları Sorumlusu Can Yeniyurt: - "Süzülerek göç edenler, karalar üzerinde oluşan ve termal olarak adlandırılan sıcak hava akımları aracılığıyla uzun mesafeleri minimum enerji harcayarak katederler. Bu anlamda da İstanbul Boğazı gibi dar deniz geçişleri bu türler için hayati bir önem arz ediyor"