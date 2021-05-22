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Biyografi Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş uzmanlık alanı nedir?
Biyografi

Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş uzmanlık alanı nedir?

Nejat Altıntaş kimdir? Katıldığı canlı yayında uykusuzluğun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini, uyku sorunlarıyla başa çıkmanın anı yaşamak olduğunu belirten Doç. Dr. Nejat Altıntaş’ın hayatı, kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir hangi hastanede çalışıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 12:07:00 -
Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş uzmanlık alanı nedir?

Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı.

Samsun'da görev yaparken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.

Daha sonrasında Pittsburgh Üniversitesi Uyku kliniğine gelerek Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yaptı.

2015 yılında Hollanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine" diplomasını almaya hak kazandı.

Türkiyeye döndükten sonra Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başladı. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçti.

2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını aldı.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Torakd Derneği Uyku çalışma Gurubu sekreteridir.

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