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Dobrucalı ailesinin beş kuşağı Bursa’da buluştu

Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından yapılan mübadele ile Bulgaristan ve Romanya sınırındaki Dobruca bölgesinden Türkiye’ye göç eden Dobrucalı Osman’ıntorunları, Bursa’da Burfaş’a ait Dobruca sosyal tesislerinde bir araya geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:03
Dobrucalı ailesinin beş kuşağı Bursa’da buluştu

Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından yapılan mübadele ile Bulgaristan ve Romanya sınırındaki Dobruca bölgesinden Türkiye’ye göç eden Dobrucalı Osman’ıntorunları, Bursa’da Burfaş’a ait Dobruca sosyal tesislerinde bir araya geldi.


Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Dobrucalı âilesinin yaklaşık 60 ferdini buluşturan geceyi, Bursa’da yaşayan 3. kuşak torunlardan Münire Anar Çoban ve 4. kuşak torunlardan Selin Aydın Horozoğlu birlikte düzenledi. Düzenlenen gece hakkında açıklama Münire Anar Çoban, büyük dedesi Dobrucalı Osman’nın Dobruca’da medresede eğitim veren bir iilim adamı olduğunu söyledi. Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından yapılan mübâdele ile dedesinin İstanbul’a yerleştiğini, burada bir süre yaşadıktan sonra da Eskişehir’in Oklubal köyüne geldiğini söyledi. Büyük dedelerinin 2 oğlundan birinin göç sırasında İstanbul’da vefat ettiğini, hayatta kalan tek oğlu Dobrucalı İsmail’in 9 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Münire Anar Çoban, “Âilemiz bugün güzel yurdumuzun birçok şehrine dağılmış durumda. Âile fertlerimizden yıllardır birbirini görmeyenler vardı. Böyle bir organizasyon yaparak tanışmak ve âile bağlarımızı güçlendirmek istedik. Âile fertlerimizden ulaşabildiklerimizden 60’ını bir araya getirdik. Önümüzdeki yıllarda daha fazla âile ferdimizi bir araya getirmek için umutlu bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:03
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