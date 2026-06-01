Doblo 3 yıl sonra yuvasına dönüyor! Efsane model yeniden Türkiye’de üretilecek

FIAT Professional’ın en iddialı oyuncusu olan Doblo, bugün6’ncı jenerasyonuyla ticari hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, yüksek konforu, geniş yükleme alanı ve güvenlik seviyesiyle binek araçlara da ciddi bir rakip konumunda. İlk kez 2000 yılında, yerli olarak ülkemiz yollarına çıkmaya başlayan FIAT Doblo, yılın ilk 4 ayı sonunda sınıfının lideri olmaya devam ediyor. Doblo’nun 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yılın ilk 4 aylık döneminde 10 bin 507 adet Doblo satışı ile2025’in aynı dönemine göre satışlarımızı iki katından fazla artırdık. 2026 yılında minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz.Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak” dedi. Bursa’da yerli olarak üretilen ticari modellerle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladıklarını vurgulayanAltan Aytaç, şöyle devam etti: “Özellikle ticari modellerde tüketicinin yerli modellere bakışı çok farklı. Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte,yılın ilk dört ayında hafif ticari araçpazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

26 yılda 600 binden fazla Doblo’yu sahiplerine teslim edildi

Doblo modelinin tarihçesi hakkında bilgi veren Aytaç, “İlk nesil Doblo, 2000 yılında Tofaş’ta üretilmeye başlandı. Ardından 2005 yılında bir makyaj operasyonuyla Tofaş’taki üretim devam etti. 2010 yılında tamamen yenilenerek, üçüncü nesil olarak Tofaş’ta üretilen Doblo, 2015 yılında da makyajlanarak dördüncü nesliyle yollara çıktı. 2023 yılında Tofaş’taki üretimi sona erdi ve Fiat Chrysler ve PSA Grubu’nun birleşmesiyle oluşan Stellantis bünyesinde K9 platformunda beşinci nesil yeni gövdesi ile birlikte ithal edilerek satılmaya başlandı. Bu dönemde de yüksek satış performansı devam eden Doblo’nun 2024 yılı ortasında makyajlanmış 6’ncı nesli satışa sunuldu. Şimdi 2026’nın üçüncü çeyreğinde, 6’ncı nesil Doblo’lar yeniden Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Bir anlamda Doblo 3 yıllık bir aradan sonra yuvasına geri dönmüş olacak.Aradan geçen 26 yılda 600 binden fazla Doblo’yu ülkemizde kullacılarımızla buluşturduk. Hafif ticari araç pazarında mini van sınıfının ortaya çıkmasına ve büyümesine öncülük eden Türkiye’nin ikonik modellerinden Doblo’nun yeniden Türkiye’de üretilecek olması bizlere büyük mutluluk ve heyacan veriyor.

Orta ticari araç segmentinde FIAT liderliği devam ediyor!

FIAT’ın yerli üretim modelleriyle orta ticari araç segmentinde de çok başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade eden Altan Aytaç, “FIAT Scudo ve kardeşi Ulysse ile birlikte orta ticari araç segmentinde yılın ilk 4 ayında 3 bin 171 adetlik satışa ulaştık. Bu rakam bize yüzde 26,1’lik bir segment payı sağladı. Bir başka deyişle orta ticari araç segmentinde satılan 4 araçtan biriScudo veya Ulysse oldu” diye konuştu.

Hafif ticari araçta segmentinin bol ödüllü efsanesi

2006 ve 2011 yıllarında International Van of the Year ödülünü alan FIAT Doblo, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç kez İngiltere’nin en önemli ödüllerinden “What Van?” ’da yılın hafif ticari vanı ödülünü aldı. Doblo, Türkiye’de ise 2012, 2014, 2021 yıllarında yılın en çok satan hafif ticari araç ödülünü aldı. Bugüne kadar Cargo , Combi, Panorama, Pratico gibi farklı gövde çeşitleri ile satışa sunulan FIAT Doblo, bunlara ek olarak farklı şasi uzunlukları, yüksek tavan ve 7 koltuk gibi seçeneklerle de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Marka ayrıca, Malibu, VIP, Carioca ve Trekking versiyonları ile başta KOBİ’ler olmak üzere Türk iş dünyasına ve tüketicilerin farklı beklentilerine cevap verdi. Doblo üretiminin 20’nci yılı içinTürkiye’ye özel versiyonu olan ‘Doblo 20. Yıl’ özel serisi de 20.yılına özel sadece 2020 adet üretilerek satıldı.