  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi
Aktüel

DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:00:27 -
DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi

ANKARA (AA) - DNA araştırması, köpeklerin insanların yalnızca en iyi dostu değil aynı zamanda hayvanlar aleminde en eski dostlarından biri olabileceğini gösterdi.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırma, köpeklerin evcilleştirilmesinin izinin, son Buzul Çağı'nın sonuna doğru 11 bin yıl öncesine kadar sürülebileceğini ortaya koydu.

Köpeklerin herhangi bilinen bir türden çok daha önce evcilleştirildiğini doğrulayan bulgular, uluslararası bir ekibin çeşitli eski kültürlerle bağlantılı 27 köpek kalıntısının tüm genomlarının incelenmesi, bunların hem birbiriyle hem de modern köpeklerle karşılaştırılması sonucu elde edildi.

Bulgular, köpeklerin o dönemde kuzey yarımkürede yaygın olduğunu, halihazırda 5 farklı türe ayrıldığını gözler önüne serdi.

Sömürge döneminde, Avrupa köpeklerinin yayılmasına rağmen yöreye özgü türlerin izine bugün hala Amerika Kıtası'nda, Asya, Afrika ve Okyanusya'da rastlandığı belirtildi.

Araştırma ekibinden Dr. Pontus Skoglund, "Tüm insanlar hala avcı toplayıcıyken, gerçekte vahşi bir etoburu, dünyanın birçok bölgesinde çok korkulan kurtları evcilleştiriyor. Asıl soru, insanlar bunu neden yaptı? Bu nasıl oldu? Nihayetinde ilgilendiğimiz şey bu." diye konuştu.

Ekibin bir diğer üyesi Greger Larson da "Köpekler bizim en eski ve yakın hayvan dostumuz. Eski zamanlarda yaşamış köpeklerin DNA'sı, ortak tarihimizin ne kadar geriye dayandığını gösteriyor. Eninde sonunda bu derin ilişkinin nerede ve ne zaman başladığını anlamamıza yardım da edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...
Gündem

Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle ..
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay