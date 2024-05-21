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Gündem DMM'den milli yas açıklaması! İddialara cevap verdi
Gündem

DMM'den milli yas açıklaması! İddialara cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 21:06:00 -
DMM'den milli yas açıklaması! İddialara cevap verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'den, bazı basın organlarında çıkan 6 Şubat depremiyle ilgili 'milli yas ilan edilmedi' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında çıkan 6 Şubat depremiyle ilgili 'milli yas ilan edilmedi' iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada, “6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi.” iddiası doğru olmadığı belirtilirken, "11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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Yorumlar

Reis başkanlık dedin verdik ama yinede sorunlar zirvede senin eksiğin nerde

Cevap vermekle azgınlar durmaz Rusya gibi yalan haber yapanın mal varlıklarına el koyun cezaevine tıkın ki bitsin gitsin.
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