  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan İsrail ve ABD üslerine füze yağmuru: Siyonist rejim karanlığa gömüldü Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı “Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabının takdim yazısı Erdoğan’dan: Karanlık zihniyeti tarihin çöplüğüne gömdük ‘Futbolda bahis’ soruşturmasında tutuklanmıştı! Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında karar verildi Savaşın gerçek kazananı belli oldu: Kömür şahlandı, petrol çöktü! “Millet aç aç” diyorlardı! Yılmaz Özdil'den ezber bozan iddia: Türkiye'de 40 milyon zengin var! Bakan Işıkhan’dan kriz tellallarına tokat gibi cevap: Türkiye Yüzyılı şahlanıyor BM’de atık günü etkinliklerinin ana başlığı Türkiye’nin COP31 Başkanlığı: Kurum, BM’de daimi temsilcilere COP31’i anlatacak 'Müslümanlara yönelik üç tehlike!' Merkez Bankası raporu yayımladı: Enflasyon beklenti rakamları açıklandı!
DMM’den milli güvenlik uyarısı: Yapay zekayla algı operasyonu! Sahte içeriklere karşı dikkat

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde bölgedeki kritik gelişmelerle eş zamanlı olarak artış gösteren kirli bilgi trafiğine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yapay zeka (deepfake) teknolojileriyle üretilen sahte içeriklerin birer "psikolojik harekat" unsuru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Milli güvenliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyu ve resmi açıklamalar en büyük savunmamızdır" denildi.

Türkiye’nin huzuruna ve toplumsal birliğine kasteden dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletin en üst kademesinden kritik bir uyarı geldi. İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecralarında planlı bir şekilde yayılan ve kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen içeriklere karşı milli bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milli güvenlik, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir.

Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı;

Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir.

Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."

DMM'den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23