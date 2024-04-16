DMM'den LGBTİ iddiasına cevap! Dünya Bankası bunun neresinde

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Dünya Bankası proje finansmanı, LGBTİ desteklenmesi ve sığınmacıların istihdamı için verilecek.' iddiası doğru değildir. Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir. Program kapsamında, 'kırılgan gruplar' ifadesiyle, yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanlar kastedilmektedir. CPF dokümanında, ülkemize sığınmacılarla ilgili AB tarafından sağlanan hibe desteklerine ilişkin göstergeler takip edilmekle beraber, sığınmacılar özelinde Dünya Bankası’ndan sağlanacak herhangi bir finansman desteği yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA