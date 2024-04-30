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Gündem DMM'den İsrail'in kalleşliğine ilişkin açıklama
Gündem

DMM'den İsrail'in kalleşliğine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:27:00 -
DMM'den İsrail'in kalleşliğine ilişkin açıklama

İsrail'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin karalama kampanyasına ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bilgilendirmede bulundu.

DMM, "İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

DMM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


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