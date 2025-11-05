DMM bıktı “Şerefsizler” bıkmadı

SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor iddiasına DMMden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç politikalarının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı. Pek çok yüksek maliyetli kanser ilacının devlet tarafından karşılandığı ve hastaların tedaviye erişiminin kolaylaştırıldığı ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamaları şöyle;

"Çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarında “SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç politikaları; hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte, birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır.

Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye’de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır.

Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında “böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır” kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur.

Kamuoyunun resmî kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."