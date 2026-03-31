İddialar yalanlandı, ortak inceleme çağrısı: ‘Füze’ tartışması büyüyor! NATO düşürdü, İran reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde “düşmanların sahte bayrak operasyonlarına” karşı uyarıda bulunduğunu bildirdi. Arakçi, olası iddiaların incelenmesi için “ortak teknik iş birliğine hazır olduklarını” ifade etti. Açıklama, NATO’nun Türkiye üzerinden geçen İran’a ait bir balistik füzeyi engellediğini duyurmasının ardından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, pazartesi günü İran’dan fırlatılan ve Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu olay, savaşın başlamasından bu yana dördüncü benzer vaka olarak kayda geçti.

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurlarının füzeyi imha ettiği belirtilirken, Türkiye’nin hava sahası ve topraklarına yönelik her türlü tehdide karşı “kararlılıkla ve tereddütsüz” önlem aldığı vurgulandı.

NATO Sözcüsü de yaptığı açıklamada, ittifakın Türkiye’ye yönelen bir İran balistik füzesini “bir kez daha başarıyla” engellediğini belirterek, “NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni yapar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELEN DÖRDÜNCÜ FÜZE

İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'dan fırlatılan ve Türkiye'ye yönelen dört füze NATO sistemleri tarafından düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye hava sahasına yöneldiğini ve NATO savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların ise tehdidi imha eden önleyici füzelere ait olduğu bildirilmişti.

Ardından 9 Mart 2026 tarihinde İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son olarak, 13 Mart 20026 tarihinde, İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin de Türkiye üzerinde imha edildiğini açıklamıştı.

BAYRAKTAROĞLU, NATO ASKERÎ KOMİTE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirerek bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelik her türlü tehdide karşı “kararlılıkla ve tereddütsüz” gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Olay, hafta sonu İslamabad’da Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden deniz trafiğine açma yollarını görüştüğü temasların ardından geldi.

Savaş öncesinde İran ile ABD arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunan Türkiye, çatışmanın sona ermesi çağrısını yineleyerek ABD-İsrail saldırılarını “hukuka aykırı”, İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını ise “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.