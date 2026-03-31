FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor
FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanacak yeni kuralları açıkladı. İşte VAR ve hakem kurallarına ilişkin yaşanan değişimler...

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

Futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni hakem kurallarına ilişkin önemli değişiklere gitti.

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre yaz aylarında gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. İşte yeni kurallar...

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

10 SANİYE KURALI Oyundan çıkacak olan futbolcu, 10 saniye içinde sahadan ayrılmak zorunda. Eğer ayrılmazsa takımı 1 dakika eksik oynayacak.

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

Yeni kurala göre taç atışları ve kale vuruşları 5 saniyede kullanılmazsa top rakibe geçecek.

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

TEDAVİ GÖREN 1 DAKİKA BEKLEYECEK Kart çıkmayan bir faulde sakatlanıp tedavi isteyen oyuncu, 1 dakika boyunca saha kenarında bekleyecek.

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

VAR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR, ikinci sarı kart ve hatalı kornerlere bundan sonra karışabilecek ve hakemlerle iletişime geçebilecek.

Foto - FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor

Kaptan olmayan oyuncuların hakeme yaptığı itirazlarda sarı kart görme sıklığı artacak.

