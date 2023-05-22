Dmitriy Peskov: 'Erdoğan ve Putin sözünün...'

Peskov, Erdoğan ve Putin’in ciddi siyasi figürler olduğunu söyleyerek, “Sözünün de eridirler. Karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili somut meselelerle ilgilenirler.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in popülizmle uğraşmadıklarını vurgulayan Peskov, “Putin ve Erdoğan, büyük siyasi deneyime sahip çok ciddi siyasi figürlerdir. Sözünün de eridirler.” dedi.

Peskov, her iki liderin de halklarının yararı için çalıştıklarını belirterek “En önemlisi, karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili belirli, somut meselelerle ilgilenirler. Bu iki ülke halkı için önemlidir.” diye konuştu.

Tahıl anlaşmasına ilişkin Avrupa Birliği’nin tutumuna tepki gösteren Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bazı yapıcı olmayan Batılı ülkelerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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Peskov, söz konusu yapıcı olmayan tutumun, tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasını da zorlaştırdığını vurgulayarak “Yine de temaslar sürüyor ve sürecek. Anlaşma 2 aylığına uzatıldı ancak bu oldukça kısa bir süre ve hızla sona erebilir." ifadelerini kullandı.