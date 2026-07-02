DMD hastası Yunus Emre için yardım çağrısı

DMD kas hastası olan 7 yaşındaki Yunus Emre Bircan için bağış kampanyası başlatıldı. 1’inci sınıf öğrencisi olan Bircan’dan büyüklerine yardım çağrısı geldi.

Ailesinin zor durumda olduğunu belirten Bircan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hastalığım 1,5 yaşındayken tesadüfen teşhis edildi. İlerleyici kas zayıflığına neden olan bu hastalıkla mücadele ediyorum. Haftanın 2 günü fiziki tedavi, 2 günü yüzme eğitimi alıyorum. Güçlü kalmaya çalışıyorum. 11 yaşında sağlıklı bir ağabeyim var. Babam imam ve aslen Mersin Erdemlili. Babamın görevi nedeniyle şu an Bandırma’da yaşıyoruz. Annem ev hanımı. Ben, doğma büyüme İstanbulluyum. Valilik izinli bağış kampanyam başlatıldı. Hayata tutunabilmem için desteğinize ihtiyacım var. Benim sesimi duyurur, bana umut olur musunuz?”