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Djokovic ve Halep üçüncü turda

- Avustralya Açık'ta ikinci turda korta çıkan tek erkekler 1 numarası Novak Djokovic, Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı 3-0 yendi- Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Sofia Kenin'i 2-1 mağlup etti

17 Ocak 2019 Perşembe 17:03
Djokovic ve Halep üçüncü turda


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Simona Halep, üçüncü tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya dördüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaştı. Toplam 2 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.

Djokovic, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 3 saat 46 dakika süren mücadelede Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yendi ve tur atlayan taraf oldu.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic üçüncü tura çıkmayı başardı.


- Halep'e üçüncü turda zorlu rakip


Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Sofia Kenin'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.

Toplam 2 saat 30 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlayan 27 yaşındaki Halep'in üçüncü turdaki rakibi, turnuvada 2003 ve 2017 yıllarında final oynayan 38 yaşındaki ABD'li sporcu Venus Williams oldu.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams, dünya klasmanında 79. sırada yer alan Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova turnuvada yoluna devam etti.


- Wozniacki'nin rakibi Sharapova


Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Caroline Wozniacki, üçüncü turda yarın 2008 yılının şampiyonu Rus Maria Sharapova ile karşılaşacak.

2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in rakibi ise Avustralyalı Kimberly Birrell olacak.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu Roger Federer, Rod Laver Arena'da ABD'li Taylor Fritz, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Avustralyalı Alex de Minaur karşısında tur bileti arayacak.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:03
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Melbourne
  4. Novak Djokovic
  5. Simona Halep
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