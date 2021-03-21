  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması
Medya

Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli ATV dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine veda etmişti. İmirzalıoğlu projeye devam edeceklerini net bir şekilde açıklayarak Kurtlar Vadisi Kaos iddialarına son noktayı koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:00:00 -
Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli atv dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine veda etmişti. Yarışmanın tamamen kaldırılmadığı, sadece bir süre ara verdiği ve yaz aylarında ekran daha müsait olunca yeniden başlayacağı belirtilmişti. İmirzalıoğlu da projeye devam edeceklerini net bir şekilde açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu, son dönemde magazin gündemine Tarih hocası aradığı ile ilgili konuyla da gelmişti. Oyuncu bu durumu doğruladı. İmirzalıoğlu, “Yok tutmadım da niyetimiz var” diyerek tarih konusuna merakının doğru olduğuna değindi. Tarihi daha derinlemesine öğrenmek istediğini belirten oyuncu, bir muhabbet arasında konuşulan konunun haber olacak bir yönünün de olmadığını söyledi.

Tarihe merakı olan oyuncu, Türk ve Dünya tarihine de ilgisinin yüksek olduğunu ifade etti. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde şehitlerimizi anan ve güzel sözler söyleyen oyuncu, bunları unutmamak ve evlatlara da hatırlatmak durumunda olduklarını belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster dışında başka projeleri de olduğunu, konuşmaların sürdüğünü anlatan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmesinin olmadığını da net bir şekilde şu sözlerle ifade etti:

"O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık da yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Ba..
AB'den peş peşe İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız oldular
Dünya

AB'den peş peşe İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan Türkiye'nin kararı, Avrupa'yı rahatsız etti. Avrupa Birliği'nden k..
İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay