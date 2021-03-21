Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli atv dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine veda etmişti. Yarışmanın tamamen kaldırılmadığı, sadece bir süre ara verdiği ve yaz aylarında ekran daha müsait olunca yeniden başlayacağı belirtilmişti. İmirzalıoğlu da projeye devam edeceklerini net bir şekilde açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu, son dönemde magazin gündemine Tarih hocası aradığı ile ilgili konuyla da gelmişti. Oyuncu bu durumu doğruladı. İmirzalıoğlu, “Yok tutmadım da niyetimiz var” diyerek tarih konusuna merakının doğru olduğuna değindi. Tarihi daha derinlemesine öğrenmek istediğini belirten oyuncu, bir muhabbet arasında konuşulan konunun haber olacak bir yönünün de olmadığını söyledi.

Tarihe merakı olan oyuncu, Türk ve Dünya tarihine de ilgisinin yüksek olduğunu ifade etti. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde şehitlerimizi anan ve güzel sözler söyleyen oyuncu, bunları unutmamak ve evlatlara da hatırlatmak durumunda olduklarını belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster dışında başka projeleri de olduğunu, konuşmaların sürdüğünü anlatan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmesinin olmadığını da net bir şekilde şu sözlerle ifade etti:

"O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık da yok."