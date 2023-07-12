Dizeller tamamen yasaklanacak! İşte tarih

İçten yanmalı motorlar söz konusu olduğunda 2 farklı opsiyon mevcut. Benzin ve Mazot. Burada benzinli motorlar için LPG denilebilir.

Türkiye'de dizel yani mazotlu araçların, benzinli modellere nazaran daha pahalı olduğunu görüyoruz. Çünkü dizel motora sahip araçlar, daha az yakıyorlar. Dolayısıyla daha ekonomikler. En azından son zamlar öncesinde durum bu şekildeydi diyebiliriz.

Madalyonun diğer yüzüne bakmakta fayda var. Mazotlu araçların çevreye nasıl zarar verdiği gerçeğini unutmamak lazım. Normal şartlarda tabi ki benzinli otomobiller de çevreye zarar veriyor. Mazotlu yani dizel araçlarda bu oran kat ve kat daha fazla.

Bu sebepten ötürü dizel otomobil ve araçların üretiminin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararlaştırılmıştı. Nihayet bunun için ilk resmi adım geldi.

Hali hazırda dünya devi olarak nitelendirebileceğimiz 10 marka 2030 itibariyle dizel ve benzinli araç üretimini durduracağını açıklamıştı. Fakat onlar durdurmasalar bile yasalar üretmelerine izin vermeyecek.

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Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 2035 yılı itibariyle dizel araçların üretimi tamamen sonlandırılacak. Trafikteki araçların kullanımına ise bir süre daha izin verilecek.

Türkiye 2035 yılına kadar Avrupa Birliği’ne girerse bu yasaklar bizler için de geçerli olacak. Görünen o ki en kısa sürede dizel araç sahiplerinin elektrikli otomobillere geçiş yapması isteniyor.

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