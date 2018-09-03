Dizel Yakıt Sürekli Bakım ve Parlatma Sistemleri – EVERGEE™ Enerji Teknolojileri

Sistemler doğru güçlerde ve doğru yedeklilikkonfigürasyonuyla dizayn edilmeli, koruyucu periyodik bakımları ve testleri mutlaka planlanmalıdır. Öte yandan enerji kesintisi esnasından tesisi ayakta tutacak yakıt yeterince depolanmalı, felaket senaryoları içerisinde yakıt tedariği için doğru ve gerçekçi planlamalar yapılmış olmalıdır.

Acil durum güç sistemleriyle ilgili hassasiyet mutlaka ayrıca depolanan dizel yakıta da gösterilmelidir. Dizel bir miktar doğası gereği, bir miktarda yenilenen kompozisyonu gereği bozulur. Bu durum genelde göz ardı edilir. Tesis yöneticileri genelde yakıtı güvenilir bir kaynaktan temiz aldıkları ve böylece servise hazır tutulabileceği yanılgısıyla dizel yakıt bakımını atlarlar. Ne var ki dizel depolandıktan kısa bir süre sonra fiziksel ve biyolojik olarak kirlenme, zaman içerisinde de kalorifik olarak bozulma eğlimindedir. Kısacası bakımı yapılmamış dizel yakıt ihtiyaç halinde sizleri hiç de beklemediğiniz kötü bir sürprizle baş başa bırakabilir.

Jeneratör ve motor imalatçıları son kullanıcıları bu konuda özellikle uyarır ve yakıt kaynaklı tüm arıza ve duruş risklerini kendi garanti sorumlulukları dışında tutarlar. Temiz ve optimum kalitede yakıt tedariği son kullanıcının sorumluluğudur.

EVERGEE tam da bu noktada patentli Dizel Yakıt Sürekli Bakım ve Parlatma Sistemleri ile müşterilerinin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. EVERGEE’nin pazara sunduğu çözümler, yakıtın sadece fiziksel kondisyonunu korumakla kalmaz, aynı zamanda yakıtın sürekli bir kimyasal ve biyolojik koruma çevrimi içerisinde tutulmasını sağlar. Doğru yakıt bakımı, tesisin ana tedarikçisi olan ana depolana tankından, günlük tanklara hatta jeneratör üzerinde bulunan yakıt hatlarına ve enjektörlere kadar kapsamalıdır. Oluşturulan bakım çevriminin amacı, tesisatın en son ve en hassas noktası olan enjektörün ihtiyaç duyduğu fiziksel temizliği sağlamak; ayrıca yanma odasına doğru spreyleme paterniyle doğru kalorifik kompozisyonda yakıtın ulaşmasını sağlamak olmalıdır. Böylelikle doğru yanma sağlanacak ve enerji kaybı oluşmayacaktır.

EVERGEE Yakıt Bakımı, Yakıt Filitrasyonu, Yakıt Parlatma ya da Yakıt Cilalama olarak adlandırılan bakım aşamalarının tümünü içeren sistemleriyle ülkemizde ve dünyada milyonlarca litre yakıtı en büyük operasyonlar için sürekli optimum koşullarda servise hazır tutmaktadır. EVERGEE dünyanın bilinen en kritik tesislerinde en büyük markaların çözüm ortağı olmanın gururunu yaşamaktadır.

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