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Dizde kireçlenmeye ameliyat çare değil

Yüksünmeyin yürüyün kardeşim; oturmayın,yürüyün!

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
Dizde kireçlenmeye ameliyat çare değil

Diz eklem kireçlenmesi (osteoartroz) daha da genişletirsek 40 yaşın üzerindeki tüm eklem rahatsızlıklarının önde geleni.. Havalar ısınınca biraz kaybolur gibi olsa da sonbaharla birlikte yine azacaktır!

Diz kıkırdakları, eklem uçlarından, iki kemiğin birleştiği yerde kemik uçlarını kaplayan kaygan ve parlak yapıdır. Kıkırdak dokuda kan damarı yoktur. Yaşlanmayla beraber nasıl saçlarımız beyazlıyorsa veya cildimiz kırışıyorsa kıkırdak dokuyu besleyen alttaki kan damarları da görevini yapamaz. Kıkırdak doku beslenemez ve bozulur.

Tıptaki adı artroz

Kilo ve yaşlanma önemli etkendir ama kireçlenme iltihabî hadise değildir. Kemiklerin ve kıkırdakların aşınıp yıpranması sonucu oluşur.

60 yaşın üzerinde sık, 45 yaş altında nadir en görülen artroz ülkemizde yaklaşık 5 milyon kişiyi etkiliyor.

Diz eklem ağrıları kişide yaşam sevincini yok eder, yaşam kalitesini azaltır. Hasta oturduğu yerden ayağa kalkmakta veya oturmakta büyük zorluk çeker.

Hasta bir hanım, oturduğu yerden kalkıp mutfağa gidip çorba karıştıracak gücü kendinde bulamaz. Gene hastalarda namaz kılmak merdiven inip çıkmak büyük diz ağrılarına sebep olur.

Doku aşınması

Bu hastalıkta kemik uçlarını koruyan kıkırdak doku aşınmıştır. Normalde kemik uçlarında yumuşak, elastik kıkırdak bir kılıf vardır. Hastalık halinde kıkırdaklar incelir. Röntgende kemik ve kıkırdak dokuda deformasyon, osteofitik (kemiksi) yapılar, diz eklem aralığının daralması diz eklem sıvısının kaybı gibi sonuçlar görünür.

Tedavide sıkıntılar

Tedavide sırası ile önce hafif ağrı kesiciler ve pomatlar daha sonra ise güçlü nonsiteroid antienflamatuar dediğimiz ağrı kesiciler verilir. Dönem dönem diz içine eklem sıvısı enjeksiyonu yapılabilir.

Ağrılar bu şekilde sonlandırılamaz ise kortizon dediğimiz steroid yapıda ki ilaçlar denenir.

Bunlar diz eklemine faydalı olabileceği gibi yan etki göstererek tamamen de diz kıkırdaklarını eritebilir.

Ağrıları kesmek kıkırdak tahribatını onaramaz. Ameliyat son yöntemdir. Bu parsiyel veya tam protez uygulanmasıdır.

Fakat takılan protezlerin sınırlı bir ömrü vardır. 60 yaşında ameliyat olan bir kişinin hayatının sonuna kadar bir ve ya daha fazla operasyon geçirebilir.

Yürüyün kardeşim oturmayın, yürüyün!

Oysa spor yapanların uzun uzun yürüyenlerin eklem ve bağ dokusu çok daha sağlamdır.

Onun için geleneksel tıpta doku terapisi yapılır. Kıkırdak dokunun ve bağ dokusunun yenilenmesi için gerekli besinler kişiye takviye olarak verilir.

Bu şekilde doku hızla yenilenir, ağrılar ortadan kalkar ve diz fonksiyonlarına yani hareket kabiliyetine yeniden kavuşur.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
  1. Ağrı
  2. diz kireçlenmesi
  3. diz kireçlenmesi tedavisi

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