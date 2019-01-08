Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar? Diz ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?

Dizimizdeki ağrı ve diğer şikayetler bazı zamanlar gelip geçici olabilirken, bazense tedavi edilmesi gereken şikayetler olabilmektedir. Sürekli aynı diz şikayetlerini yaşamak dizlerde bazı şeylerin doğru gitmediğine işaret olabilir.

İnsanlar çoğunlukla şikayetlerinin neden kaynaklandığını bilmektedir. Alınan darbeler sonucunda diz ağrısı çeken biri bunun sebebini gayet net bir şekilde bilmektedir.

Üst kısımda da bahsettiğimiz gibi gelip geçici olmayan ve sürekli şikayetlere sebep olan diz ağrıları için mutlak surette fazla geç kalmadan bir doktora görünmekte fayda vardır.

DİZ AĞRISINA-YARALANMASINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Toplumda çok sık olarak görülmekte olan diz ağrıları, özellikle yaşlı insanlarda daha çok görülmektedir.

Diz ağrıları olan kişinin bir ortopedi uzmanına görünmesi gerekmektedir.

Ortopedi uzmanı muayene ettiği hastalarını gereken durumda farklı bölümlere sevk edebilmektedir.

Diz ağrısı nedenleri Yaşanan travmalar diz ağrılarına yol açabilir Özetle yukarıda bahsettiğimiz gibi diz ağrılarının oluşumuna düşme, çarpma ve yaralanmalar gibi darbeler neden olabilmektedir.

Diğer travmalara sebep olan nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

– Darbe sonucunda oluşan kırık ve çıkıklar.

– Dizlerde bulunan keselerin iltihaplanması.

– Dizin laserasyonu, aşınması veya kontüzyonu

– Bacak ve dizlerin çalışmasında büyük rol oynayan ön çapraz bağlarının burkulması ve yırtılması.

– Menisküs yırtılması.

– Fazla hareketlilik ve zorlanma sonucunda diz kapağında ağrı.

– Tendon kopmaları veya kırıklar. Yaşanan enfeksiyonlara bağlı nedenler

– Selülitler.

– Dizde yara oluşması.

– Eklem enfeksiyonu.

– Kemik enfeksiyonu. Nörolojik nedenler

– Omurilik dışında yer almakta olan sinirlerin fonsiyonel bozuklukları.

– Piriformis sendromu (kalça kasının siyatik sinire bası yada tahriş yapması sonucu bacak aşağısında ağrı, karıncalanma veya uyuşma)

– Siyatik (bacaktaki siyatik sinirlerde bası, yaralanma yada çekme sonucu kalçada yanma yada çekme oluşumu Diz ağrısının diğer nedenleri

– Osteoartrit, romatoid artrit ve gut gibi artrit çeşitleri

– Baker kist (diz arkasında sıvı dolu kist)

– Lupus gibi bazı bağ dokusu hastalıkları

– Derin ven trombozu (bacaklardan kopan kan pıhtısının akciğerde emboli, kalp krizi veya inme neden olması) – Fibromiyalji (yaygın kas ağrıları, tutukluk ve hassasiyet neden olan kronik bir durum) Diz Ağrıları Nasıl Geçer Diz ağrıları anlık olarak yaşanıyorsa bunların ilaç, krem ya da benzer bitkisel karışımlarla bazen tedavisi mümkün olabilmektedir. Fakat diz ağrıları zaman içerisinde artış ya da azalma göstererek sürekli yaşanıyorsa mutlaka bir doktora görünülmelidir.