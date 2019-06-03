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Diz ağrılarına son! Bu kür size çok iyi gelecek

Dizlerde oluşan ağrılar oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu sorunla baş edebilmek için bakın ne yapmak gerekiyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
Diz ağrılarına son! Bu kür size çok iyi gelecek

Diz ağrılarınızla başa çıkabilmek için oldukça kolay ve doğal tariflerle sizleri tanıştırmak istiyorum.

ardıç yaprağı diz ağrısı

1 bardak su içerisine, derin yırtıklı kurutulmuş çınar yaprağını demleyerek bir ay boyunca kür olarak için.

Eğer şikayetiniz büyük ise 2 hafta bekleyip, tekrar bir aylık kür uygulayabilirsiniz.

Çınar yaprağının demlenip lapa haline getirilmiş halini dizlerinize uygulayabilirsiniz.

ardıç yağı - eklem ağrısı - diz ağrısı

Uğraşmak istemiyorum diyorsanız, ardıç yağını ağrıdığı sürece, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
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