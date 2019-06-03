Diz ağrılarına son! Bu kür size çok iyi gelecek
Dizlerde oluşan ağrılar oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu sorunla baş edebilmek için bakın ne yapmak gerekiyor.03 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
Diz ağrılarınızla başa çıkabilmek için oldukça kolay ve doğal tariflerle sizleri tanıştırmak istiyorum.
1 bardak su içerisine, derin yırtıklı kurutulmuş çınar yaprağını demleyerek bir ay boyunca kür olarak için.
Eğer şikayetiniz büyük ise 2 hafta bekleyip, tekrar bir aylık kür uygulayabilirsiniz.
Çınar yaprağının demlenip lapa haline getirilmiş halini dizlerinize uygulayabilirsiniz.
Uğraşmak istemiyorum diyorsanız, ardıç yağını ağrıdığı sürece, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
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