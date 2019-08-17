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Diyetteyken bu alışkanlıklardan uzak durun!

Diyet yapmak aslında ciddi bir disiplin gerektirir. Yemek yemekten yemek yeme saatine uyku düzenine varıncaya kadar belli bir düzen ister. Daha önce yapılan alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Peki diyetteyken hangi alışkanlıklardan uzak durulmalı? İşte yanıtı...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:47
Diyetteyken bu alışkanlıklardan uzak durun!

Diyet yapmak aslında ciddi bir disiplin gerektirir. Yemek yemekten yemek yeme saatine uyku düzenine varıncaya kadar belli bir düzen ister. Daha önce yapılan alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Peki diyetteyken hangi alışkanlıklardan uzak durulmalı? İşte yanıtı...

Göz kararı değil ölçüyle hareket edin

Bir çay kaşığı tuz ya da bir bardak pirincin ne kadar ölçüleceğini göz kararı şekliyle yapılabileceğini düşünebilirsiniz; fakat unutmamanız gereken nokta; gerçek bir ölçmenin diyetiniz için daha doğru olacağıdır. Özellikle karbonhidrat ve kalori bakımından yüksek makarna, yağ ve et gibi ürünleri ölçerek kullanmanızın diyetiniz için yararını göreceksiniz.

Tadına bakarken ölçüyü kaçırmayın

Yemeğinizi yaparken kontrol amaçlı yemeğinizin tadına bakıyorsanız, buna oldukça dikkat etmelisiniz. Tadına bakarken, yemeği gerçekten yememeye, yemek harici gereksiz kalori almamaya özen gösterin. Ayrıca bu işi boş mideyle hızlıca yapmanızın diyetinize yönelik olumsuz etkisi de mevcut.

Yağı kontrol edin

Yemeklerinizi zeytinyağıyla yapsanız dahi yağda aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Yemek tariflerindeki açıklamalarda yağ miktarından ayrıntılı olarak bahsedilmiyorsa yemeklerinizi sadece bir yemek kaşığı yağ ile yapmayı deneyin. Gereğinden fazla yağ kullanmanız istemediğiniz kalorileri almanıza yol açacaktır.

Porsiyonlara riayet edin

Beslenmenize uygun fit yemekler yapsanız bile hazırladığınız porsiyona dikkat etmelisiniz. Porsiyon konusunda ölçüyü kaçırmanız, fazladan kalorilere sebep olabilir. Yemeklerinizde daima porsiyon kontrolü yapmanız, fit beslenmenize fayda sağlayacaktır.

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:47
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