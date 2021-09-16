Diyetli, beslemeli çifte ‘Karabat’ak

Hakkı Bilir İstanbul

Yerel seçimler öncesi “İETT Avrupa’nın en genç filosuna sahip” sözleriyle övgüler düzen, göreve geldikten sonra ise yaş ortalaması 5.8 olan araçları hurdaya çıkartan bir yönetim beceriksizliği sergileyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her köşeye sıkıştığında yaptığı gibi yine manipülasyona sığındı. Daha önce seks kasediyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu firmaya tam 2 milyar liralık İETT Bakım ve Onarım İhalesini paslayan İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktıktan sonra algı operasyonu için düğmeye basıldı. Bir günde 7 İETT otobüsünün yollarda kaldığı, tramvayların peşi sıra arızalandığı, metroların tünellerde kaldığı ulaşım rezaletini örtbas etmek isteyen İmamoğlu, Koç Holding’in desteğiyle aklanmaya çalışılıyor. Seçim döneminde özel jet tahsis edilen, mazbatasını alır almaz ilk olarak Koç grubu tarafından tebrik edilen İmamoğlu, büyük kısmını Otokoç firmasından aldığı 160 otobüs ile imaj tazeliyor. 25 yıl önceki CHP döneminde patlak veren İSKİGATE skandalını bile geride bırakan ve siyasi literatürümüze ‘Karabatak Operasyonu’ olarak giren rezaletin üzeri siyasi kurnazlıkla örtülmeye çalışılıyor.

Öte yandan; İmamoğlu’nun imdadına yetişen otobüslerin 100 tanesinin Otokoç’tan alındığı, 60 tanesinin ise Karabatak Operasyonu’nun bir numaralı şüphelisi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın danışmanı olduğu AKİA firmasından 558 milyon lira bedelle alındığı öğrenildi.

Karabat’a 2 milyarlık 14 ihale!

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, “CHP’li Özgür Karabat’ın danışmanlığını yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş’ye 14 adet 2 milyarlık ihale verildi. Eş güdümlü bir çalışma olduğu aşikar. Yerel seçimlerden sonra Karabat bu şirketin mali müşaviri oluyor. Karabat’ın sihirli dokunuşuyla 2 milyarlık ihale alıyorlar. CHP’li biri ne zaman köşeye sıkışsa hemen algı operasyonuna giriyorlar. Başka bir mevzuyla bunu üstünü kapatmaya çalışıyorlar Bu 160 otobüsü de bu noktada değerlendirmek gerekiyor” dedi. İstanbul’da bir yönetim krizi olduğunu kaydeden Özdemir, “İstanbul’un her tarafından bir arıza haberi gelmekte. İETT araçları yolda kalıyor. Önceden sisteme her yıl 400 civarı yeni otobüs dahil olurdu. 2.5 yıldır tek bir araç yenilenmedi. Avrupa’nın en genç filosuna sahipken bu rekoru kaybetmek üzere” ifadelerini kullandı.

Alımlar rant yürütme ihalesidir

Gazeteci yazar Cengiz Alçayır, “Bu otobüslerin 60 tanesi 558 milyon bedelle Özgür Karabat’ın danışman olduğu firmadan alınıyor. Karabatak operasyonuna rağmen İmamoğlu bu firmadan otobüs alabiliyor. Kamuoyunun hiç önemsemediğini buradan da anlayabilirsiniz. İmamoğlu rantının derdindedir. İstanbul’un değil. İstanbul bu kirli ittifakla mağdur ediliyor” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun suçüstü olduğunu kaydeden Alçayır, “Bu ihale bir otobüs alım ihalesi değil İmamoğlu’nun rantı yürütme ihalesidir. CHP’li Özgür Karabat ile arasındaki rantın paylaşımından ibarettir. Suçüstü yakalanmış oldukları halde İstanbul’a yapmış oldukları ihanetten vazgeçmiyorlar. Bu kadar tepkiyi rağmen hiç üzerine alınma belirtisi göstermiyor” dedi.

