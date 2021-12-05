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Kadın - Aile Diyetisyenden yasaksız diyet önerisi
Kadın - Aile

Diyetisyenden yasaksız diyet önerisi

Diyet denince aklımıza aç kalmak geliyor, diyet bu değildir.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:22:00 -
Diyetisyenden yasaksız diyet önerisi

Diyetisyen Feyza Nur Bayraktaroğlu, diyet denince akıllara aç kalmanın geldiğini belirterek, aslında diyetin bu olmadığını ve en önemli şeyin insanların kendilerini aç bırakmaması olduğunu ifade ederek yasaksız diyeti önerdi.

Diyetisyen Feyza Nur Bayraktaroğlu, savunduğu yasaksız diyetin detaylarını İHA muhabirine anlattı. Bayraktaroğlu, insanlar diyet deyince aklına her gün her öğün salata tüketmenin veya tadına aşina olmadıkları besinlerin geldiğini belirterek, diyet aslında bu olmadığını ve küçük yaşam tarzı değişiklikleri ile hedef kiloya ulaşmanın mümkün olduğunu savundu. Diyette birkaç püf noktadan bir tanesinin sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, diyette en önemlisi insanların kendilerini kısıtlayıp aç bırakmaması gerektiğini söyledi.

“Diyet denince aklımıza aç kalmak geliyor, diyet bu demek değildir”

Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:
“Diyet denince aklımıza aç kalmak, sürekli her gün her öğün salata tüketmek veya tadına aşina olmadığımız, beslenme kültürümüzden uzak besinleri listelerimizde görmek geliyor. Tabii ki diyet bu demek değildir. Aslında küçük yaşam tarzı değişiklikleri ile hayatımıza sağlıklı beslenmeyi adapte edip hedef kilomuza ulaşmak mümkündür.

Diyette, hayır bunu asla yememelisin, bu sana tamamen yasak gibi dayatmalara gerek yoktur. Yasak konulduğu takdirde insanlar bir süre bu yasağa uyar ama ondan sonra yemeğe atakları geçirebilir. Bunun önüne geçmek için sevdiğiniz ve istediğiniz besinleri porsiyon kontrolü dahilinde listelerimizde yer verirsek daha keyifli bir süreç geçirmiş oluruz.”

Diyette birkaç püf noktadan bir tanesinin sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi olduğunu ifade eden Bayraktaroğlu, “Ara öğünlerimizde kuruyemiş, kuru meyve tarzı sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebiliriz. Ya da tatlı yenecekse 2-3 günde bir, porsiyon kontrolü dahilinde tatlılarımızı tüketebiliriz. En önemlisi kendinizi kısıtlayıp aç bırakmamanız. Mesela bir öğünde kaçamak yaptınız veya yapmak zorunda kaldınız. O anda pişmanlık duymayın. Kendinizi cezalandırmayın asla. Diyete ertesi gün kaldığınız yerden devam edebilirsiniz” diye konuştu.

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