Diyet yaparken bu hatalara düşmeyin



Aç kalarak zayıflandığının, ekmeğin kilo aldırdığının, diyet ürünlerinin zayıflattığının ve 18:00’den sonra bir şey yenmemesi gerektiğinin aslında hiç de doğru olmayan diyet tabuları olduğunu biliyor muydunuz? İşte diyet konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar…

Aç kalarak zayıflanır: Yok öyle bir şey! Aksine uzun süreli açlık sonrasında metabolizma enerji harcamasını azaltır ve yağ depolarını artırmaya başlar. Yenilen çok az yiyecek de yağ olarak depolanır.

Ekmek kilo aldırır: Hayır! Ekmek temel enerji kaynağımız olan kompleks karbonhidratların en önemli kaynağıdır. Ekmek yemeyen kişilerin yine tahıl grubunda olan tahıl ürünlerini, makarna, pilav gibi yemekleri daha çok tükettikleri gözlenmektedir.



Diyet ürünleri zayıflatır: Hadi canım sen de! Bakın mesela onca reklamı yapılan ve kadınları kendisine üşüştüren 1 paket diyet bisküvinin enerjisi, 2-3 dilim ekmeğin kalorisine eşittir. Üstelik ekmekte yağ yoktur; birçok diyet üründe yağ vardır, sadece oranı azaltılmıştır. Bazı diyet ürünlerin kalorisi fazla ve tuzu kısıtlanmış olabilir. Bazı diyet ürünlerinde de şeker yerine tatlandırıcı kullanılmıştır, ancak yağ ve un oranı artmıştır. Diyet ürünler diyete sadece yardımcıdır. Etiketleri dikkatlice incelenerek tüketilmelidir.

Karbonhidratlı yiyeceklerle protein içerenler birlikte yenilmez: Yanlış bir düşünce. Besinlerin içeriğindeki besin öğelerini ayıramazsınız. Mesela sütün içinde hem karbonhidrat, hem yağ hem de protein bulunur. Onun için bu sadece bir kandırmacadır.

Sadece sebze ve meyve yiyerek zayıflanır: Sebze meyve yemek faydalıdır ama bu iddia yanlış. Sadece sebze ve meyve tüketilirse vücudun ihtiyacı olan protein ve yağ karşılanamadığı için metabolizma yavaşlar. Başlangıçta kilo kaybı gözlense de vücuttaki yağ oranı artmaya başlar.

Akşam 18.00’den sonra bir şey yenilmemelidir. Herkes için bu söylenemez. Saat 20.00’de evine gelebilen bir iş adamı düşünün. Bu kurala uyacak olsaydı, öğle yemeğinden sonra yediği küçük bir ara öğünle tüm akşamını geçirecekti. Bir süre sonra mutfak hırsızlığına neden olan bu inanış doğru gibi görünse de bireye özgü olarak planlanmalıdır. Akşam saat 21.00’de uyuyan bir çocuk için bu saat belki doğru olabilir. Ama gece 24.00’te uyuyan bir kişi için akşam 19.30- 20.00’de akşam yemeği, saat 22.00 gibi de hafif bir ara öğün tüketimi, gece atıştırmalarının önüne geçecektir.

En çok yapılan diyet hataları:

•Gereğinden fazla ya da ihtiyaçtan az yiyecek tüketmek

•Çok hızlı yemek yemek, lokmaları çiğnemeden yutmak

•Yemek sırasında başka işlerle uğraşmak (TV izleme, gazete okuma vb)

•Öğün atlamak, uzun saatler aç kalmak

•Sıkıntı, stres, hırslanma, üzüntü veya sevinç durumlarında buzdolabına yönelmek

•Yüksek protein almak ve ekmeği tamamen diyetten çıkarmak

•Sihirli gibi sunulan, binbir vaatte bulunan ilaç, bant ve yöntemlere başvurmak

Yüksek proteinli diyetlerin oluşturabileceği sorunlar:

•Vücudun sıvı-elektrolit dengesi bozulur.

•Osteoporoz riski artar.

•Ürik asit yükselir, gut hastalığı gelişir. Böbreklere yük getirir.

•Kanda lipit, kolesterol düzeyi artar.

•Kalpte ritim bozuklukları gelişir.

Düşük karbonhidratlı diyetlerin sorunları:

•Baş ağrısı

•Konsantrasyon bozuklukları, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, kusma

•Safra ve böbrek taşları

•Kalp ritminde bozukluk

•Tansiyon düşüklüğü

•Adet düzensizliği

•Kuru cilt, saç dökülmesi

•Üşüme, idrarda protein, bazal metabolizma hızında yavaşlama.