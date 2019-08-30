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Diyarbekirspor’da iki imza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:13
Diyarbekirspor’da iki imza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.


Afyon’da ligin ilk maçına hazırlanan yeşil kırmızılı ekip, kadrosuna iki futbolcuyu daha kattı. Zonguldak Kömürspor’da Emre Kara ve Tuzlaspor’dan Serhat Zübeyr Koruk’u kadrosuna katan yeşil kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını da tamamlama aşamasına getirdi. Sezonun ilk maçı için hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Diyarbekirspor’da moraller yerinde. Yeşil kırmızılılar, Nevşehir Belediyespor’u deplasmanda mağlup edip, lige galibiyetle başlamayı planlarken, teknik direktör Selahaddin Dinçel’in yeni transferlerden oluşan bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniliyor.


Afyon’daki kamp çalışmalarında Afjet Afyonspor ve Sultanbeyli Belediyespor’u 2-0, Fethiyespor’u 1-0, Payaspor’u 2-1’lik sonuçla mağlup eden ve Kahramanmaraşspor’la da 1-1 berabere kalan Diyarbekirspor’un hazırlık maçlarındaki performansı umut verdi. Hazırlık maçlarında elde edilen sonuçlar ve futbolcuların ortaya koyduğu iyi performansı yeşil kırmızılı kafileye büyük bir moral etkisi oldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:13
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