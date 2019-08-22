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Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu

TFF 3.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’un Afyon’daki yeni sezon hazırlık kampı devam ediyor. Günde çift idman yaparak, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekipte teknik direktör Selahattin Dinçel, 1 Eylül’de başlayacak 2019-2020 sezonu için umut verici açıklamalarda bulundu.


Afyon’daki kamp çalışmaları başta olmak üzere, yeni transferler, ligin ilk maçı ve şampiyonluk hedeflerine değinen Dinçel, çok güçlü bir Diyarbekirspor’un oluşturulduğuna işaret etti. Dinçel, “Afyondaki yeni sezon hazırlıklarımız çok iyi geçiyor. Günde çift idman yaparak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İyi yolda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Takımda taşlar yerine oturdu. Eskiler ve yeni transfer edilen futbolcular arasındaki uyum sorunu çabuk aşıldı. Her şey çok iyi ve yolunda gidiyor” dedi.


Birbirinden önemli transferlerin gerçekleştiğine dikkat çeken Dinçel, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Sırf transfer olsun diye futbolcu almadık. Bize yarayan ve Diyarbekirspor’a katkı sunacak isimleri takıma monte ettik. Bu konuda da ne kadar akılı bir iş yaptığımızı zaman içinde herkes görecektir. Yeni sezonun başlamasını da bu anlamda iple çekiyoruz. 1 Eylül’de ilk maçımızı Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda yapacağız. Ligin ilk maçını kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Bu takımın her zaman hedefi oldu bundan sonra olmaya devam edecek. Yeni sezonda da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz kesinlikle ligi lider bitirip, 2. Lige ulaşmaktır. İnşallah bu hedefe sezon sonunda ulaşır ve bize inanları mutlu ederiz.”


Dinçel, Afyon kampında yaptıkları hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldıklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
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