Diyarbekirspor, lige 1 puanla veda etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı. Diyarbekirspor, bu sonuçla ligin son maçından 1 puan alarak, sezonuna puanla veda etti. Küme düşme tehlikesi yaşayan Fatsa Belediyespor ise sezonu 40 puanla 13’ncü sırada tamamladı. Bayburt İl Özel İdaerespor’un şampiyon olduğu ligde, Bucaspor, Bağcılar Spor Kulübü ve 1461 Trabzonspor küme düşen takımlar oldu.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Karacabey Belediyespor, Kocaelispor, Yeni Çorumspor ve Serik Belediyespor ise play off’a müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Fatih Karatağ xx, Abdulkadir Döner xx

Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala xx,Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Köseoğlu xx, Emre Tosun xx,Osman Bayrak xx, Sedat Dursun xx, Vedat Budak xx, Mustafa Aydoğdu xx (Dk. 69 Serhat Zübeyr Koruk x), Taner Çekiç xx (Dk. 74 İbrahim Has x), Faruk Yaldıran xx (Dk. 84 Musa Akarslan ?), Aykut Çift xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu xx, Hüseyin Tokmak xx, Ali Say xx, Selim Dilli xx (Dk. 69 Selim Dilli x), Osman Berkay Özçelik xx, Ali Koçak xx (Dk. 79 Oğuzhan Kandemir x), Yakup Kayış xx, Serkan Çalık xx, Ozan Can Dursun x (Dk. 46 Şefik Koz xx), Sergen Çelik xx,Fatih Çolak xx

Sarı kartlar: Dk. 35 Faruk Yaldıran (Diyarbekirspor), Dk. 73 Fatih Çolak (Fatsa Belediyespor)