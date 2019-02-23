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Diyarbekirspor, 3 puan peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
Diyarbekirspor, 3 puan peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bucaspor’a kilitlendi. Son haftalarda hem iç hem de dış saha maçlarında elde ettiği başarısız sonuçlarla dikkat çeken ve ligin alt sıralarına gerileyen Diyarbekirspor, Bucaspor maçına dönüm gözüyle bakıyor.


Başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliğine giden ve bu sezonki dördüncü teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak’ı göreve getiren Diyarbekirspor, yeni hocasıyla hem Bucaspor maçını kazanmak hem de ligde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yarın Yeni Diyarbakır Stadyumunda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı son çalışmayla tamamlayacak olan Diyarbekirspor’da teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Küçükbayrak, Bucaspor maçını kazanıp, ligde önemli bir çıkış başlatacaklarını belirterek, çok güçlü ve deneyimli bir ekibe sahip olduklarını kaydetti. Küçükbayrak, "Bireysel olarak çok deneyimli ve yetenekli futbolcularım var. Ama bu futbolcu kardeşlerim ya şansızlıktan yada bazı sorunlardan bir türlü ligde istedikleri sonuçları alamadılar. Bu başarısız tablo şimdiki Diyarbekirspor’un bulunduğu tabloyu yarattı. Ama biz bu takımı düzelteceğiz ve başarılı olacağız. Futbolcu kardeşlerimizle ve yöneticilerimle gönül birliği yapacağız. Sorunları el birliği ile çözüp Diyarbekirspor’u hak ettiği yere getireceğiz. Benim bundan hiçbir kuşkum yok. Eğer kuşkum olsaydı bu zor görevi kabul etmezdim. İnanıyoruz ve başarılı olacağız” dedi.


Bucaspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan Küçükbayrak, “Kendi sahamızdaki maçı kazanmalıyız ve ben 3 puandan başka bir sonuç almayacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmayla ligde çok güzel bir çıkış başlatacağız. Herkesin imreneceği bir takım olacağız. Tüm Diyarbakırlıları da Bucaspor maçında yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteğiyle Diyarbekirspor’u başarılı kılacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
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