Diyarbakırspor kongreye gidecek

Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor’da önemli bir hazırlık başladı. Yeşil kırmızılı ekip, 24 Haziran’da hem kuruluşunun 51. yılını kutlayacak hem de kongresini gerçekleştirerek yeni yönetimini seçecek.

24 Haziran 1968 tarihinde ezeli rakip olan kentin iki önemli kulübü Yıldızspor ve Dicle Gençlikspor’un birleşmesiyle kurulan, uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele etmiş olan Diyarbakırspor, 24 Haziran 2019 tarihinde 51 yaşına girecek. Son iki sezonda iki lig üst üste çıkarak 2. Amatör’den Süper Amatör’e kadar yükselmeyi başaran Diyarbakırspor, 51. yılını kutlayacağı 24 Haziran’da önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde olağanüstü kongresini yaparak yeni yönetimini seçecek olan Diyarbakırspor, öğleden sonra kulübün şampiyonluk kupaları ve eski resimlerinin sergileneceği sergi ile sevenlerine nostalji yaşatmayı amaçlıyor. Serginin yeri ve saati daha sonra ilan edilecek. 24 Haziran akşamı ise Azrailler Grubu’nun öncülüğünde tarihi On Gözlü Köprü’nün üzerinde meşaleler ve görsel şovlarla kulübün 51. yılı kutlanacak.