Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’la karşılaşacak.

Diyarbakır 1.Amatör Futbol Ligi play-off grubu ilk maçında Çüngüş Gençlikspor’u 3-0 yenerek önemli bir avantaj sağlayan Diyarbakırspor, ikinci maçında 30 Mart Cumartesi günü Kocaköy Gençlikspor’la karşılaşacak. Saat 14.00’da başlayacak maç Seyrantepe Stadı’nda oynanacak. 6 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı play-off grubunda ilk 2 sırayı alacak takımlar Süper Amatör Lig’e yükselecek. Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’u yenmesi halinde Süper Amatör Ligi’ne yükselme yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu maçta taraftarların tribünleri doldurarak Diyarbakırspor’a büyük destek vermesi bekleniyor.

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