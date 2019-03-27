Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
Diyarbakır 1.27 Mart 2019 Çarşamba 13:49
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’la karşılaşacak.
Diyarbakır 1.Amatör Futbol Ligi play-off grubu ilk maçında Çüngüş Gençlikspor’u 3-0 yenerek önemli bir avantaj sağlayan Diyarbakırspor, ikinci maçında 30 Mart Cumartesi günü Kocaköy Gençlikspor’la karşılaşacak. Saat 14.00’da başlayacak maç Seyrantepe Stadı’nda oynanacak. 6 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı play-off grubunda ilk 2 sırayı alacak takımlar Süper Amatör Lig’e yükselecek. Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’u yenmesi halinde Süper Amatör Ligi’ne yükselme yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu maçta taraftarların tribünleri doldurarak Diyarbakırspor’a büyük destek vermesi bekleniyor.
YORUM YAZ