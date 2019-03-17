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Diyarbakırlı Müslümanlar Yeni Zelanda için toplandı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için Diyarbakır'da sabah namazı vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

17 Mart 2019 Pazar 08:55
Diyarbakırlı Müslümanlar Yeni Zelanda için toplandı

Memur-Sen Diyarbakır Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır İnsani Yardım Derneği ve Evrensel Hafızlar Derneğinin de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de bir araya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yönelik saldırılardaki terör kurbanları için sabah namazı sırasında gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, namaz öncesi cemaate yönelik konuşmasında terör saldırısını kınadı.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan, aralarında sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda vatandaş, sık sık tekbir getirerek, terör saldırısına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Musa Öztürk, terör saldırısının, Batı'nın kurguladığı küresel siyasetin, medya aracılığıyla yürüttükleri İslam karşıtı söylem ve eylemlerinin hem bir parçası hem de sonucu olduğunu belirtti.

Saldırının, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlarla bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini anımsatan Öztürk, böylelikle aynı terör eylemini yapmak niyetinde olan potansiyel teröristlerin özendirilerek Müslümanlara da korku salınmak istendiğini vurguladı.

"Ümmet ne zaman bir araya gelecek?"

Son bir fert kalıncaya kadar İslam'ı, kutsallarını kanlarının son damlasına kadar sahip çıkacaklarını ve yıkılması için her türlü fırsatın denendiği mescitleri canları pahasına da olsa koruyup imar edeceklerini dile getiren Öztürk, "Bizler biliyoruz ki bu alçak teröristler cesaretlerini bizim bölünmüşlüğümüzden almaktadır. Bugün değilse bu ümmet ne zaman bir araya gelecektir?" ifadelerini kullandı.

"Tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin vermeyiz"

"Biz inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin veremeyiz." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizim bu saldırılardan ötürü bütün Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz söz konusu olamaz. Ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur. Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırıda şehit olan kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm İslam alemine taziyelerimizi sunuyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:55
  1. Yeni Zelanda
  2. gıyabi cenaze namazı
  3. Memur-Sen Diyarbakır Şubesi
  4. Türkiye Gençlik Vakfı Diyarbakır Şubesi
  5. Diyarbakır İnsani Yardım Derneği
  6. Evrensel Hafızlar Derneği

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