Diyarbakırlı hayvansever esnafın duyarlı davranışı takdir topluyor

DİYARBAKIR (AA) -MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakırlı Mehmet Yüksel'in yaralı bulup tedavi ettirdiği sokak kedisi için yaptırdığı ahşap kulübe, sokak hayvanları için de yuva oldu.

Merkez Kayapınar ilçesinde 25 yıllık esnaf Yüksel, bir süre önce yaralı halde iş yerinin önüne gelen kedinin sol ön ayağının üzerine basamadığını fark etti.

Yüksel, veterinere götürüp tedavi ettirdiği kediyi sahiplenerek "Peşo" adını verdi. Birlikte vakit geçirmekten keyif duyduğu kedisinin bakımı ve beslenmesiyle yakından ilgilenen Yüksel, Peşo için dükkanın önünde ahşap kulübe yaptırdı.

Semtin maskotu haline gelen Peşo, mahalle sakinlerinin yanı sıra yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.



Peşo'nun kulübesi ise, çoğu kedi olan sokak hayvanlarına da geceleri ev sahipliği yapıyor.

Çocukluktan beri hayvan sevgisinin olduğunu belirten Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanına ayağını basamayacak şekilde gelen kediyi görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Kedinin her şeyiyle ilgilendiğini ve bundan da büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Yüksel, şunları konuştu:

"Bu dünyada bütün canlıların yaşama hakkı var. Bazı kişilerin hayvanlara karşı merhametsizliğini gördükçe geceleri uykum kaçıyor. Böyle olmaması lazım. Bu kedi yaralı halde kendini dükkana attı. Ben de ona o sıcaklığı gösterdim. Yanıma geldi, bana sarıldı. Onu veterinere götürdüm tedavisini yaptırdım. Aslında o bizi sahiplendi. Sokakta yaşayan bir kedicikti. O sevgiyi bizde hissettiği için o bizi sahiplendi."

İlk gece kediyi iş yerinde bıraktığı için üzüldüğünü, sabah onun için kulübe yapmaya karar verdiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Esnafa örnek olmak için ona ev yaptırdım. Belki birileri görür aynısını yapar. Peşo'muzu çok sevdik. O da bizi çok sevdi. Dubleks ev ona yakışır. Bir de büyük yaptık başka sokak hayvanları da girebilsinler diye. Geliyorlar, mama veriyoruz onlara. Esnaf arkadaşlar da geliyor kulübeye mama, tavuk eti bırakıyor. Bunu görünce çok mutlu oluyorum."

Sosyal medyada kedisi için yaptırdığı "kedi evi " videolarının ilgi gördüğünü dile getiren Yüksel, "Çok insan tebrik mesajlar atıyor. Ünlüler de tebrik mesajı atıyor." ifadesini kullandı.

- 10 kedi barınıyor

Esnaf Mehmet Piran Çelik ise Yüksel'in yaptırdığı kulübeyi gören herkesin beğendiğini vurgulayarak, "Soğuktan ve yağıştan korunması için ona ev yaptı. Gece bu kulübede yaklaşık 10 kedi toplanıyor. Kulübeye bırakılan yiyecekleri yiyorlar. Onların da sıcak yuvaya ihtiyaçları var." diye konuştu.

Mahalle sakini Ayten Çetiner de yoldan geçerken kedi evini görünce çok şaşırdığını belirterek, özellikle hayvana şiddetin ön plana çıktığı bugünlerde bu tür davranışların herkese örnek olduğunu işaret ederek, "Keşke herkes duyarlı olsa." dedi.