Diyarbakırlı futbolcu Eşer 1. Lig’de kalmak istiyor

Diyarbakır’ın Türkiye liglerindeki en tecrübeli futbolcularından olan Burhan Eşer, kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri ve yeni sezona ilgili planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Osamanlıspor forması altında çok önemli maçlara imza atan Burhan Eşer, yeni sezonda 1. Lig’de yer alan takımlardan teklifler aldığını belirterek, önümüzdeki günlerde bunlardan biriyle anlaşacağını açıkladı. Alipaşaspor ve Yenişehir Belediyespor’da yetişip daha sonra Diyarbakırspor’a geçerek yeşil-kırmızılı formayı hem 1. Lig hem de Süper Lig’de giymiş olan Burhan, “Futbol yaşantımı yeni sezonda da 1. Lig’de sürdüreceğim. Gelen teklifler var, bunlardan biriyle birkaç gün içinde anlaşacağım” dedi.

Son üç sezonda 1.Lig’de Sivasspor ve Erzurumspor’la Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan, Osmanlıspor’la da play-off oynama başarısını gösteren Burhan Eşer, geçen sezon Osmanlıspor’da8 gol atma başarısını gösterdi.

17 yıllık profesyonel futbolculuk yaşantısında 12 sezonu Süper Lig’de geçiren Burhan Eşer, memleketi Diyarbakır’da yaptığı sosyal yardımlarla da seviliyor.