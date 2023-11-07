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Tarım Diyarbakırlı çiftçilere 13 milyon TL değerinde kırmızı mercimek tohumu desteği
Tarım

Diyarbakırlı çiftçilere 13 milyon TL değerinde kırmızı mercimek tohumu desteği

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:34:00 -

Diyarbakır’da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde tohum almaya hak kazanan bin 406 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bütçesiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde tohum desteği almaya hak kazanan bin 406 çiftçiye 533 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtım töreni gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi bahçesindeki dağıtım töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su; bakanlığın 6, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 4, çiftçilerin ise 3 milyon liralık desteğiyle toplam 13 milyon liralık sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını belirtti.
Diyarbakır’ın mercimek üretiminde ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Vali Su, “Çiftçilerimize sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Her zaman ifade ediyorum. İlimizde her sektörde çok önemli gelişmeleri birlikte yaşıyoruz ve yapıyoruz. Tarım sektöründe bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, çiftçilerimizin katkılarıyla beraber birçok üründe önemli mesafeleri birlikte kat ettik. Biz, Diyarbakır ili olarak mercimek üretiminde de ilk sıralamalara giren iliz. İlimizde en son yaklaşık 700 bin dekar alanda mercimek üretimi gerçekleştiriliyor” dedi.
13 milyon liralık destek ile elde edilecek gelirin 132 milyon lira olacağını ifade eden Su, şunları kaydetti:
“Bu sene 6 milyon lira bakanlık, 4 milyon lira Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon lira çiftçilerin desteğiyle 13 milyon liralık sertifikalı kırmızı mercimek tohumu aldık ve çiftçilere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin 406 üreticimize 533 ton tohum, 38 bin 95 dekar alanda ekiliş gerçekleştireceğiz inşallah. 13 milyon liralık destek yapıyoruz ama bundan elde edeceğimiz bitkisel üretim geliri ise 132 milyon liradır.”
Kentteki atıl arazilerin üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “İlimizde tarımsal araştırma enstitümüz, ziraat fakültemiz AR-GE yetkisine sahip 10 üreticimiz tarafından 68 adet tohum tescil edilmiştir. Bu tohumluk hem ülkemizde kullanımlık hem de yurtdışına göndermek suretiyle oralarda da tarımı gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın uygulamış olduğu tarımsal arazilerinin etkinliğini arttırma projesi kapsamında, atıl arazilerin üretime kazandırılması için uygulanan projeyle sağlanan finansmanın misli kadar Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla sertifikalı tohumları üreticilerimizle bir araya getirmiş olacağız. Milli ekonomiye de yaklaşık 130 milyon TL’nin üzerinde bu sene katkı gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerinde bulundu.
Törene Vali Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu ve kurum amirleri ile çiftçiler katıldı.

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