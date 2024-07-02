Diyarbakırlı bir anne DEM Partili vekili rezil etti!
Diyarbakır'da bir kadın, DEM Parti milletvekiline yönelik sert ifadelerle tepkisini dile getirdi. Diyarbakırlı anne, "Başlarım sizin Kürdistan davanıza da... Senin çocuğun hangi özel okulda okuyor? Karın hangi plajda?" diyerek tepki gösterdi.
Diyarbakırlı anneler HPD/DEM binası önlerinde evlat nöbetlerini tutmaya devam ediyor. Evlatlarının dağa kaçırılmasının acısını yaşayan annelere DEM Partili milletvekili tepki gösterdi. Bu tepkiye dayanamayan Diyarbakırlı anne, DEM Partili vekile, “"Başlarım sizin Kürdistan davanıza da... Senin çocuğun hangi özel okulda okuyor? Karın hangi plajda?" diyerek tepkisini dile getirdi.
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