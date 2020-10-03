Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal alanda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-7 Harekatı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.