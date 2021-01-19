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Gündem Diyarbakır’ın kaynakları artık teröristlere değil halka gidiyor
Gündem

Diyarbakır’ın kaynakları artık teröristlere değil halka gidiyor

Halka hizmet için oturdukları koltuklarda yıllarca terör örgütüne hizmet eden HDP’den alınarak kayyım atanan Diyarbakır’da artık kaynaklar halka harcanıyor. Kentin 17 ilçesinde binlerce ihtiyaç sahibi arasında ayrım yapmadan banka kartları dağıtılırken, salgından etkilenen 2 bin 761 iş yerine 1500’er lira destek ve bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişinin evlerine yardım kolileri ulaştırılıyor. Kayyımla birlikte her şey değiştiği kentte, şehrin çehresi ve yolları da modern görünümüyle dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:36:00 -
Diyarbakır’ın kaynakları artık teröristlere değil halka gidiyor

Yıllarca belediye kaynaklarını terör örgütüne aktaran terör partisi HDP’den alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır’ın hem Valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Münir Karaloğlu, valilikte düzenlediği toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerleri kapalı olan 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini ve bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacağını açıkladı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı bu işletlemere bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişinin evlerine de yardım kolilerinin ulaştırılacağını aktaran Karaloğlu Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını, 17 ilçede de kart dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Vaka sayısı yüzde 70 azaldı

Karaloğlu, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır'daki esnaftan yapmasıyla hem ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmış hem de esnafa destek sağlanmış olacağına işaret etti.

Alınan son tedbirlerle Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısının yüzde 70 gerilediğini, Kovid-19 yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29'lara düştüğünü dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi: "Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Saat 21.00'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi-pazar günleri evdeyiz. Bazı esnafın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnafın faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bugün bu tedbirlerin doğru olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır'da tüm verilerde yüzde 70'e varan iyileşme var."

Karaloğlu, salgın sürecinde işsizliğin çözümü için iş dünyasıyla önemli çalışmalara imza atıklarını, bu kapsamda yıllarca kapalı kalan mermer ve maden ocaklarının açıldığını ifade etti.

Neler yapıldı

Türk Telekom'un çağrı merkezinin kurulduğunu, 112 Çağrı Merkezinin açıldığını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti: "Organize sanayi bölgelerimizin sorunlarını çözdük, fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik Merkezimiz plan aşamasından proje aşamasına geçti. Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Turizm Projesi'ni başlattık. Yerli yabancı tur operatörleri şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1150 kilometre yolu yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Devegeçidi köprümüzü açtık. Çevre yolumuz şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet bahçelerimiz hazırlanıyor. Mesleki eğitim seferberliğini başlattık."

Karaloğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası verilerine göre salgının yoğun hissedildiği geçen yıl 1028 iş yerinin kapandığını, 4 bin 556 iş yerinin açıldığını belirterek, kapananın 4 katı kadar iş yerinin hizmete başladığına dikkati çekti.

Diyarbakır Ticaret Odası verilerinde de aynı umut verici tabloyu gördüklerini ifade eden Karaloğlu, odaya kayıtlı 229 işletmenin kapandığını, 1994 yeni işletmenin hizmete başladığını, kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı kadar işletme açıldığını bildirdi.

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