Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 4 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, iki grup üyeleri birbirine silah çekerek ateş etmeye başladı. Çevrede panik ve korkuya yol açan çatışmada, iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı.