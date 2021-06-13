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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı
Gündem Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı
Gündem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 05:38:00 -
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, iki grup üyeleri birbirine silah çekerek ateş etmeye başladı. Çevrede panik ve korkuya yol açan çatışmada, iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı.

 

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