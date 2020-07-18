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Gündem

Diyarbakır'dan acı haber! Şehidimiz var

Diyarbakır'da düzenlenen operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:27:00 -
Diyarbakır'dan acı haber! Şehidimiz var

Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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