Diyarbakır'dan acı haber! Şehidimiz var
Diyarbakır'da düzenlenen operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman şehit oldu.
Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman şehit oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.