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Diyarbakır'dan acı haber!

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazda 2 polis şehit olurken, 4 polis yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:30
Diyarbakır'dan acı haber!
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 2 polis şehit olurken, 4 polis yaralandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Yaralanan polislerden Ali Uçar (23) şehit olurken, durumunun ağır olan diğer polis de kurtarılamadı. Yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:30
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