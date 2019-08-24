Diyarbakır'dan acı haber!
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazda 2 polis şehit olurken, 4 polis yaralandı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:30
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 2 polis şehit olurken, 4 polis yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Yaralanan polislerden Ali Uçar (23) şehit olurken, durumunun ağır olan diğer polis de kurtarılamadı. Yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.
YORUM YAZ