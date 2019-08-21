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Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıkmaları ile kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıkmaları ile kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.


Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır babaevinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz, Gökhan, Münevver ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğraş da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1’i ağır 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan’daki hastanelere kaldırıldı.



Saldırıya uğrayan ev kurşun izleri ile dolu


Öte yandan, saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Eşinden boşanmak istemesi üzerine gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda kadın ve ailesinin bulunduğu ev delik deşik oldu. Kurşun izleri dehşet anını gözler önüne sererken, köy sakinleri sinir krizleri geçirdi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
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