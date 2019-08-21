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Diyarbakır’daki olayda ölü sayısı 6’ya yükseldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 6’ya yükseldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
Diyarbakır’daki olayda ölü sayısı 6’ya yükseldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 6’ya yükseldi.


Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır babaevinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz, Gökhan, Münevver ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğraş da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1’i ağır 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan’daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
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