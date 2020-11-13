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Aktüel Diyarbakır'daki merkez engelli hayvanlara "yuva" oldu
Aktüel

Diyarbakır'daki merkez engelli hayvanlara "yuva" oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet verdiği 700 hayvandan çeşitli nedenlerle yaralanan ve uzuvlarını kaybeden 200 kedi ve köpeği sağladığı destekle hayata bağladı - Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın: - "Hayvanları Allah'ın emaneti olarak görmekteyiz. Emaneti en iyi şekilde tedavi etme ve hayata kazandırma çabası içerisindeyiz" - HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler: - "Hayvan sahiplenmek isteyenlerin özellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:05:16 -
Diyarbakır'daki merkez engelli hayvanlara "yuva" oldu

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sunduğu hizmetle engelli hayvanların yuvası oldu.

Elazığ yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ekiplerce getirilen sahipsiz hayvanlar rutin muayeneden geçiriliyor, sağlık durumlarına göre kafeslere alınarak, tedavi süreci başlatılıyor. 700 hayvana hizmet sunan merkez işkenceyle ve çeşitli nedenlerle yaralanan, uzuvlarını kaybeden 200 kedi ve köpeği de sağladığı destekle hayata bağladı.

- "Bu hayvanları hayata kazandırıyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın, AA muhabirine, Diyarbakır'da başta kedi ve köpek olmak üzere 700 hayvana hizmet verdiklerini söyledi.

Barınakta aynı zamanda ampute hayvanların da bakımını yaptıklarını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 200 kazaya uğramış, darp edilmiş hayvanın muayene, bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak da bu hayvanları hayata kazandırıyoruz." dedi.

Aydın, ilçe belediyelerine de hizmet desteği sunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ampute işlemlerini rehabilitasyon ve bakımevimizdeki veterinerlerimiz aracılığıyla yapıyoruz. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakları var ve onları yaşama bağlamak için çaba gösteriyoruz. İnsani olarak hayvanları Allah'ın emaneti olarak görmekteyiz. Emaneti en iyi şekilde tedavi etme ve hayata kazandırma çabası içerisindeyiz. Öncelikle çocuklar bilmeli ki bunlar bizim sokaklardaki arkadaşlarımız. Onların da sevgiye muhtaç olduğunu unutmayalım ve onlara şefkat gösterelim."

- "Sahiplenmek isteyenlerin özellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi ve Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler de birçok hayvanın sokakta yaşamanın getirdiği zorluklar, uğradığı şiddet ve trafik kazaları nedeniyle engelli kaldığını belirtti.

Hayvanların, insanların aksine seslerini ve acılarını kimseye duyuramadığına işaret eden Ekmekçiler, "Bazıları sokakta engelleri ile yaşam savaşı vermekte ve kısa zamanda da ölmekte. Şanslı olanlar gönüllüler tarafından sahiplenilmekte veya engelli hayvanların da bulunduğu bir bakımevine götürülmekte." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 10 yılı aşkın süredir yaşlı, ampute köpekler ve gözleri görmez hale gelen onlarca kedi olduğunu aktaran Ekmekçiler, en üzücü olanın ise sahipleri tarafından bazı engelli hayvanların terk edilmesi olduğunu bildirdi.

"Genelde trafik kazalarından buraya geliyorlar ya da ateşli silah yaralanması, düşme, işkence sonucu engelli kalan hayvanlarımız bunlar." diyen Ekmekçiler, şunları kaydetti:

"Birçok yük hayvanı sakatlanınca sahipleri tarafından sokağa terk edilmekte. Engelli insanların bile dünyada yaşamaları çok zor. Engelli hayvanlar için bu durum daha da zor. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin özellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz."

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