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Aktüel Diyarbakır'daki evlat nöbeti 452. gününde
Aktüel

Diyarbakır'daki evlat nöbeti 452. gününde

Anne Esmer Koç: - "Biz çocuklarımız için buraya geldik, evlatlarımızı istiyoruz, artık yeter" - Abla Aysun Adıyaman: - "Annem, babam, kardeşlerim, ben kardeşimin yokluğuyla yanıp tutuşuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:31:07 -
Diyarbakır'daki evlat nöbeti 452. gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 452'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde koç için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, eylemde oldukları 452 gün süresince parti binasına giren HDP milletvekillerinin kendilerini görmezden geldiklerini söyledi.

"Bize, 'Derdiniz nedir, niçin burada toplanmışsınız, ne istiyorsunuz?' diye sormuyorlar" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımız için buraya geldik, evlatlarımızı istiyoruz, artık yeter. Çocuklarımızı serbest bırakın. Sorumlu onlardır, çünkü PKK neyse HDP de aynı. PKK ne diyorsa HDP onu yapıyor. PKK'nın başı HDP'dir. Biz de HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Artık HDP elini vicdanına koysun."

Çocuğunu almadan eylemden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Koç, kızına askerlere teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Hamza için eylemde yer alan Aysun Adıyaman da kardeşini kaçırıldığı günden bu yana aradıklarını söyledi.

Eylemdeki ailelerin evlatlarına kavuşmasının kendileri için de umut olduğunu, bu nedenle eyleme katıldıklarını aktaran Adıyaman, "Bir abla olarak varlığına alıştığın insanı bir anda kaybetmek çok zor. Annem, babam, kardeşlerim, ben kardeşimin yokluğuyla yanıp tutuşuyoruz. Bir an önce gelsin istiyoruz, hala küçük. Kardeşim benim için küçük bir not yazmıştı onu gördükçe kötü oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin kaçırılmasından HDP'lilerin sorumlu olduğunu belirten Adıyaman, "Eylem çadırının burada olması, bizim burada olmamız yeterince açık. Bu işte HDP'nin olduğunun kesin kanıtı. Hamza'nın kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyoruz. Bütün aileler HDP'yi sorumlu tutuyor. Kardeşim gelene kadar burada olacağım. Bunun için buradayız. Annelerle birlikte mücadelemize devam edeceğiz." dedi.









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