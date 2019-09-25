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Diyarbakır'daki annelerden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun!

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için günlerdir Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:37
Diyarbakır'daki annelerden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun!

İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Diyarbakır’daki aileleri ziyaret etmemesinin altındaki nedenle ilgili olarak, "Yanlarına gitsem şovmen olurum" sözlerine HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden tepki geldi.

7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP il binası önünde kızından gelecek bir haber beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine de tepki gösterdi.

"Vicdanı nasıl rahat yaşıyor?"

Acılı Anne Mutlu, "Çok ayıp etmiş, o da bir anne evladı ve onun çocukları da bir anne evladıdır. Kendisine yazıklar olsun. Vicdanı nasıl rahat yaşıyor. Onun çocukları dört dörtlük yaşamın içindedirler, benim çocuğum ise 7 yıldır hayvan gibi dağlarda geziyor.

İnşallah benim sesimi duyuyor

Gittim yaşadığı yeri gördüm, hayvan bile benim çocuğum yaşadığı yerden daha iyi yaşıyor. Yazıklar olsun, inşallah benim sesimi duyuyor. Akşam eve gidince evinin kapısını örtüp çocukları ile lüks sofrada oturuyor ve vicdanı rahat mı, yazıklar olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:37
  1. Diyarbakır
  2. Bursa
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu
  4. hdp eylem

YORUM YAZ

  • Keski liKeski li7 dk önce
    Suratına tükürsen yağmur yağıyor sanarsın basit adam. Hdp'li ....leri ziyarete gitmen şovmenlikti asli da .

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