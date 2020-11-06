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Aktüel Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:51:51 -
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kantar Köprülü Kavşağı alt geçidinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bu arada, öndeki aracın yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için aniden manevra yaptığı, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği iddia edildi.


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